永裕認為，在全球經濟不確定因素尚未完全底定，景氣復甦力道並不明顯，通膨升息打擊消費者的信心，導致消費疲弱，使得客戶營運趨向於保守，下單動能減弱。另，日圓與人民幣持續貶值，短期都帶給營運挑戰，影響上半年業績、獲利表現。
法人估計永裕下半年仍處於營運的谷底盤整，至第四季或將逐漸脫離營運谷底。
永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。
受制客戶下單保守，永裕（1323）6月營收2.95億元，月增3.77％，年減11.02％；上半年營收16.5億元，年減12.61％。永裕表示，為能維穩年度獲利表現並挹注營運動能，除撙節支出，再優化產品組合，並深耕生技包材及環保材等產品，深化自動化生產，提升生產效率，並加速投資新產品新製程。
永裕認為，在全球經濟不確定因素尚未完全底定，景氣復甦力道並不明顯，通膨升息打擊消費者的信心，導致消費疲弱，使得客戶營運趨向於保守，下單動能減弱。另，日圓與人民幣持續貶值，短期都帶給營運挑戰，影響上半年業績、獲利表現。
法人估計永裕下半年仍處於營運的谷底盤整，至第四季或將逐漸脫離營運谷底。
永裕指出，後續營運重點仍繼續朝建置自動化工廠為目標，為再深化JIT的生產管理，已陸續導入自動化的線上檢測及自動化包裝設備以因應客戶即時交貨的需求，並提升庫存的周轉效率。
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