去年7月8日前日本首相安倍晉三在街頭演說時被刺身亡，上周六是他逝世滿周年，台南市長黃偉哲今天宣布，將於7月15日至8月13日在耘非凡美術館舉辦安倍晉三紀念影像展，免費入場，歡迎各界踴躍參觀，共同緬懷這位堅定支持台灣的日本友人。

黃偉哲認為，對台灣民眾來講，安倍前首相是大家最好的朋友，感謝耘非凡美術館提供場地，讓市民朋友們得以透過攝影作品，看見安倍擔任首相期間治理的日本，以及在國際上對台灣的獨特情感與富有故事的身影。

市府指出，安倍晉三紀念影像展的台灣第2站將到台南，從7月15日至8月13日，將在東區耘非凡美術館展出多位日本產經新聞攝影記者，長年追隨安倍晉三所拍攝最具代表性的100多張經典之作，以及安倍秘書及親友提供的珍藏照片。

市府強調，安倍晉三紀念影像展台南場與台北場最大的不同，在於台南場還結合台日畫家聯展，包括以八田與一為主題的畫作，以及來自安倍故鄉山口縣的畫家作品。此外，知名旅日畫家姚旭燈也特地創作1幅安倍晉三與前總統李登輝的主題畫作，將於台南場首度亮相。

今天出席記者會的貴賓，有專程從日本前來的日本前皇室成員梨本宮、日本友好櫻花返鄉會副會長水上逸朗，以及安倍晉三影像展執行委員長王亮雄、台灣櫻花返鄉會理事長蘇麗華、擔任策展人的財團法人紀念八田與一文化藝術基金會董事邱貴及跨界珠寶藝術家廖文良等。