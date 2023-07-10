中市今年在21處易肇事、違規路口設置科技執法取締交通違規，3、4月發生車禍數比去年同期少30件。（台中市交通大隊提供／陳淑芬台中傳真）

台中市警察局去年2月起在21處易肇事、違規路口陸續設置科技執法設備，全天候偵測違規車輛，交通事故明顯有降低趨勢。台中市交通隊今天表示，經統計，台中市今年3至4月交通事故，比去年同期減少30件；北區三民路、崇德路五岔路口在今年5至6月期間比3至4月期間減少14件。

中市交通大隊表示，21處科技執法路口的取締項目重點分別為，西屯區台灣大道與文心路口、北屯區中清路與文心路口、北屯區崇德路與文心路口等3處以取締「汽、機車不禮讓行人優先通行」為主要；其他18處路口則以「闖紅燈、任意變換車道或不依規定轉彎」等易肇事違規為主。

中市交通大隊表示，路口科技執法成效出爐，取締件數均較前期有所增加，而事故發生數則降低。根據統計，台中市今年3至6月取締違規共計4萬1784件，其中的3至4月與去年同期比較，事故減少30件。

在路口交通事故統計，北區三民路、崇德路五岔路口在5至6月與3至4月比較，減少14件最多；其次為沙鹿區台灣大道、中山路、三民路口減少7件；南屯區環中路與五權西路口減少6件；南區建國北路與文心南路口減少5件；北屯區環中東路與太原路口減少5件。

台中市警察局長李文章表示，科技執法現場均設有提醒警示牌面，交通警察大隊網站亦有公告設置地點，呼籲用路人遵守交通規則；駕駛人正確的行車觀念，降低事故風險。市警局將持續爭取經費於路口增置執法設備，以遏阻駕駛人交通違規行為。