王詩安相隔2年推出新單曲。（RCA提供）

王詩安推出新單曲〈Bedroom〉，以「臥室」為主題，象徵她最私密的內心世界。她坦言當初在創作時，一度擔心歌詞內容過於簡單而幼稚，不過其實這就是最貼近她內心的感受，即便已經長大成人，心中仍然有一些像小孩子的單純想法，希望可以真實地傳達給聽眾們。

王詩安親自擔任製作人，配唱時不放過自己，力求完美不斷重唱，陷入「錄不完」的可怕輪迴，她笑說：「錄完音隔天睡醒覺得哪個音不好又來補，吃完晚飯又覺得要再唱一遍，最後聽起來太完美又覺得不夠自然、像機器人，就再來一遍，整個沒完沒了！」足見她對自己的音樂要求極高。

該曲MV以臥室及森林作為主要場景，王詩安推出臥室的一扇門後，走進了一大片森林中，她解釋如此拍攝概念，是因為小時候在荷蘭長大，經常去森林散步，所以身處在森林中會讓她非常自在、沒有任何煩惱的感覺，而從最私密的「Bedroom」走向大自然中，也代表著一種終於釋放內心、快樂的感覺。