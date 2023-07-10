前富邦悍將內野手陳凱倫在2021年底因家庭因素向球團申請任意引退，近日士林地方法院刑事判決書出爐，陳凱倫因性侵未遂遭判刑，當年離開球場真正原因曝光，中職也對此做出決議，「陳凱倫永不錄用！」

聯盟表示，今（10）日已經收到判決文書，雖該球員已申請任意引退，但因犯罪事實於具有球員身分期間，聯盟依照規章懲處，決議將該名球員處以最重處分「永久不得參與聯盟賽事」，形同永不錄用。

聯盟再次強調，對於任何形式犯罪零容忍，絕不寬貸。