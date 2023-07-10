浪人際預計吸引8萬人次參與。（笨道策展提供）

浪人際預計吸引8萬人次參與。（笨道策展提供）

「浪人祭」將於10月13至15日在台南安平觀夕平台舉行，今年邀請多組金曲獎級陣容參戰，入圍本屆最佳樂團的Robot Swing，特別找來熱騰騰的金曲新人得主洪佩瑜助陣，雙方曾以單曲〈AI 敢會愛？〉驚豔四座，洪佩瑜也曾在Robot Swing專輯獻聲〈在海邊〉獲得好評，雙方難得一起合體演出，活動三天預計吸引8萬人次造訪。

以《邊緣轉生術》奪下今年金曲獎最佳專輯製作人的同根生，今年首次加入本屆浪人祭，樂團開心表示：「很高興能受邀來浪人祭，我們本來就是一個喜歡將傳統創新的樂團，得知今年主題跟台南建城400年有關，又提到族群的共生共榮，完全就是同根生的宗旨，希望當天大家來我們一起大跳『蛇蛇舞』。」

繼首波名單邀請美秀集團攜手《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面共演後，浪人祭再端出多組嘻哈陣容，網羅不同廠牌與派別，包含夜間限定的wannasleep與Gummy B共同演出，許久未合體登台的夜貓組，神隱8年再次重回舞台的違法SmashRegz，加上炸裂現場的MULTIVERSE跟榮獲金音獎的小人，豪華名單讓樂迷驚呼「簡直就是浪人祭版的大嘻哈時代」。

另外也解鎖釋出更多組國外音樂團體，相隔4年再度來到台灣開唱的日本神戶樂團The fin.，復古迷離聲響，隨著主唱迷幻嗓音，要把當地海邊風情吹進安平港灣；近期獲得不小回響的泰國曼谷樂團KIKI，另類搖滾混搭放克節奏，穿梭於主唱自在慵懶聲線，直送東南亞的熱情與浪漫，首次寶島行就獻給浪人祭。