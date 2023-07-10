台灣大哥大6月份行動服務營收創四年新高，年增率達6.3％，智慧型月租用戶ARPU為5G開台以來新高，年成長達3.5％。獨門方案持續強化用戶黏著度下，本月攜碼流出用戶數亦創新低。獲利方面，6月份在5G、電商、家用寬頻三大成長引擎同步帶動下，合併EBITDA年增5％，突破30億大關，來到歷史新高，合併營業利益亦為499之亂以來新高，年增達8％。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，在甫揭曉之《機構投資人》雜誌 「2023年度亞洲最佳管理團隊」 評選中，台灣大很榮幸在總體亞洲區電信業中稱冠，為台灣電信業唯一入榜者。除贏得「最受尊崇企業」地位，總經理林之晨、財務長張家麒分別獲得「最佳執行長」、「最佳財務長」第一；重要指標如「最佳投資人關係」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳ESG」、「最佳董事會」亦均排名首位。亞洲不含中國公司的次榜單評比中，台灣大除了蟬聯電信業冠軍，更榮獲全數指標第一名的肯定，首次取得「全明星」地位，為區域電信業唯一。

台灣大哥大不斷以世界級標準精進公司永續治理，ESG績效再傳捷報，連續九年挺進「公司治理評鑑」前5％、連續六年入選臺灣指數公司「台灣企業永續指數」成分股，並獲頒成分股專屬標章，在社會經濟環境變動、產業激烈競爭下，台灣大以穩健公司治理，為利害關係人創造最大價值。

為朝科技電信集團邁進，台灣大持續以用戶為核心，洞察消費者需求，myfone門市重裝升級，結合ESG淨零趨勢、顧問式銷售概念，推出次世代門市，導入電子螢幕、採用電子價格牌，透過雲端管理系統，更即時且精確傳遞用戶行銷訊息。此外，台灣大哥大基於電信本業之KYC（Know Your Customer）、大數據、海量用戶基礎、往來關係等天賦，推出電信業第一個電信科技保險服務-「大哥保 你放心」，首波鎖定旅遊保險，提供用戶便捷的保險服務，用戶最快3分鐘內即可快速完成網路投保。