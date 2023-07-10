國泰日經225基金（00657）經理人蘇傳宇表示，國泰日經225擁有三大優勢，讓投資人輕鬆搭上日股上漲行情，其一是國泰日經225 ETF追蹤日本知名度最高、歷史最悠久的日經225指數；其二是指數產業分布廣泛，並鎖定大型優質龍頭企業，成分股皆為全球廣受消費者喜愛的大型消費品牌；其三是國泰日經225有日圓匯率避險，不用擔心日圓漲跌的影響，不會賺股價卻賠匯差。

另一檔台韓科技夢幻隊首選ETF「國泰臺韓科技（00735）」，追蹤「臺韓資訊科技指數」，該指數由證交所旗下台灣指數公司與韓國交易所共同設計編製，兩地掛牌同一檔ETF，以台韓資本市場資訊科技產業分類上市股票為主體，包括AI及半導體產業的明星股，有台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電；韓國的三星、海力士、NAVER等最具全球競爭力、領導地位的知名企業。受惠於生成式AI需求激增，今年以來臺韓資訊科技指數漲幅逾25%，優於臺灣股市與韓國股市，提醒投資人，00735採半年配息機制，即將於7月18日除息，7月17日為參與配息最後買進日。

法人說明，AI伺服器需求進入爆發期，根據TrendForce預估，今年AI伺服器出貨量年增率可達15.4％，2023至2027年AI 伺服器出貨量年複合成長率約12.2％，各項台灣供應鏈訂單機會，如特殊應用IC（ASIC）、矽智財（IP）、散熱、伺服器代工廠等相關類股可望受惠，可望帶動台灣科技股高速成長，隨著美股迎來價值重估行情，有望再引領台股向上挑戰。

此外，日本無通膨及升息緊縮疑慮，消費、投資信心穩步改善。今年來受到投資人關注，國泰日經225（00657）規模成長349％，而日股過去多年受到低估，多數公司體質良好，建議投資人若遇日股拉回，可把握修正機會，擇機加碼，或透過定期定額分散布局，讓資產配置更靈活。