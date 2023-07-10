展望後市，除暑假本是餐飲消費大檔，亦是國旅住房旺季，晶華集團旗下各酒店的住房率已達8成以上，且持續升溫中。台北晶華酒店並積極參與7月夏季旅展以及8月台灣美食展，虛實通路強力促銷暑假與下半年餐飲與住宿票券，集團營收月月高可期。

由於端節粽近幾年已逐漸由自食需求轉為送禮市場，加上許多公司行號在防疫期間養成贈禮習慣，業者也主打「抗疫戰備存糧」訴求，讓業績屢創新高。台北晶華酒店今年提高產能，並開闢新的零售通路，推升銷售額衝上3,200萬元、年增8％，更較2019年成長108％，為單一飯店粽禮銷售冠軍，其中814萬元是來自於企業訂單、占總業績25.4％，挹注上半年餐飲業績增長。

今夏台北盛事「大稻埕夏日節」已自即日起至8月20日在大稻埕碼頭舉行，搶攻此節慶商機，台北晶華酒店推出「晶華煙火遊河假期」住房專案，更為夏日節的主題活動-「本草派對」設計出兩款特色調酒與四款佐酒小食，期許為旅人規畫一趟吃喝玩樂兼具的深度文化假期。兩人住每房每晚7,800元起，另贈一位6歲孩童免費住宿、以及「大稻埕夜航遊河」體驗優惠券，房客可以悠遊巡航淡水河，在夏夜涼風下、欣賞燈光水影。

7月份的夏季旅展以及8月份的台灣美食展，台北晶華酒店推出年年熱賣的柏麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項搶市。除此，集團更整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，每組一萬元，包含4張面額2,500元的住宿抵用券，可以分別在晶華、晶英、捷絲旅使用，在「團結力量大」的集體作戰策略下，兩檔餐券與住宿券的銷售活動、預計也會為集團增添強勁的營運動能。