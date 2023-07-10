耀登6月合併營收為1.30億元，年減17.64％，月減1.03％，第二季營收為3.81億元，季減9.6％，年減2.98％，累計今年上半年營收為8.03億元，較去年同期成長4.88％，整體而言，第二季業績與第一季差異不大，都能維持一定獲利水準，今年上半年公司營運仍然保持穩健。
時序進入下半年，耀登在O-RAN、衛星等新產品進度也已到了後半段的測試階段，預期隨著產業庫存調整即將告一段落，以及公司新產品將陸續驗證完畢後出貨，可為公司注入新一波的成長動能。
射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布6月合併營收為1.3億元，年減17.64％，天線產品因客戶持續調整庫存，雖然消費型產品出貨已見起色，但工控客戶在歐洲訂單仍未回溫，預期今年下半年待市場庫存調整完畢後，業績將有機會撥雲見日。
耀登6月合併營收為1.30億元，年減17.64％，月減1.03％，第二季營收為3.81億元，季減9.6％，年減2.98％，累計今年上半年營收為8.03億元，較去年同期成長4.88％，整體而言，第二季業績與第一季差異不大，都能維持一定獲利水準，今年上半年公司營運仍然保持穩健。
時序進入下半年，耀登在O-RAN、衛星等新產品進度也已到了後半段的測試階段，預期隨著產業庫存調整即將告一段落，以及公司新產品將陸續驗證完畢後出貨，可為公司注入新一波的成長動能。
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