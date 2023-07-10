荷蘭總理呂特（Mark Rutte）的聯合政府垮台後，今天宣布自己將退出政壇。這項令人震驚的聲明將終結這位荷蘭史上任職最久領導人的政治生涯。

法新社報導，呂特自2010年以來領導過4屆聯合政府，由於政府內部在移民議題上存在「無法克服」的分歧，他於本月7日宣布他所領導的4黨執政聯盟垮台。

呂特今天告訴國會，「昨天早上，我決定不再擔任自民黨（VVD，呂特所屬的中間偏右政黨）新任黨魁。新政府在選後宣誓就職的同時，我將退出政壇。」

呂特先前表示，他將繼續擔任看守總理直到選後新政府成形；選舉最早將在11月中旬舉行。

不過，今天稍晚呂特將在國會面臨不信任投票。這場投票試圖推翻他看守總理的職位。

根據荷蘭媒體，不信任投票若要過關，至少必須得到執政聯盟4個政黨之一的支持。

56歲的呂特是荷蘭任期最長的領袖，也是歐洲資歷最深厚的政治人物之一。目前的執政聯盟是在經歷271天破紀錄的協商後，才於去年1月正式上任，且其內部對於許多議題存有根深蒂固的歧見。