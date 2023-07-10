知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，他與實況主「妮婭Niya」年初公開戀情，兩人感情一度被唱衰，女方還被酸民攻擊，Joeman當時力挺女友，獲得外界看好，不料妮婭今日卻突發文透露已經分手。

妮婭今（10）日在社群平台發文：「很遺憾的要跟大家說一聲，我跟Joeman已經分手了」，她提到兩人的感情將近三年，戀情結束她很難過，不過已經分手一陣子了，所以目前情緒是比較平穩的狀態，才能和大家公布，她表示分手原因是兩人感情上的問題，曾以為只要努力和時間可以克服，年初會公開戀情也是認為會順利走下去，但隨著相處時間越長，會發現有些地方磨合了非常久還是沒有共識，「所以後來並不如預想的那樣穩定發展，我們對於感情的需求程度，想要的生活以及未來藍圖都有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由」。

妮婭也希望大家能給他們一點空間，Joeman也在同時間發布一樣的貼文，貼文曝光後不少人留言：「祝福兩位！彼此都會好好的」、「祝兩位各自都能快樂！」、「和平分手最好了，妳們兩個我都很喜歡，各自都要找到幸福」、「原本前面還以為會不會是開玩笑，結果是真的」、「你們連分手文都一模一樣」。