教育部今天召開私校退場審議會，將依法解除東方設計大學、大同技術學院、明道大學及環球科大等4所學校全體董事職務，重組董事會，明年7月31日這些學校停辦前所需經費，由退場基金墊付，共計15.5億元。教育部說，這4所學校教職員薪資將回溯至今年7月可以領。

大同技術學院、明道大學及環球科大等3所學校均因負債及欠薪問題被列為專案輔導學校，由於未在期限內改善，被教育部勒令112學年停招，明年7月31日停辦。至於東方設計大學，也因為財務問題，主動申請112學年起停招，並將於明年7月31日停辦。

這4所學校重組之董事會預定於18月召開1次會議，提案申請退場基金墊付維持學校正常運作相關費用（包含教職員薪資）。教育部定於9月召開退場基金管理會審議4所學校申請墊付案，教職員薪資得回溯至今年7月。至於之前學校所積欠薪資，教育部協助教職員循法律等方式處理。

這4所學校明年7月31日停辦後，教育部預定於停辦前1學期（即112學年度第2學期）辦理學生分發作業及到校辦理說明會，以協助停辦時仍在校學生分發至其他學校就讀。

教育部說，東方設計大學現有學生341人、教師55人、職員61人，預計墊付金額3.2億元；大同技術學院現有學生176人、教師26人、職員31人，預計墊付金額1.7億元；明道大學現有學生765人、教師83人、職員110人，預計墊付金額5.5億元；環球科大現有學生1076人、教師112人、職員97人，預計墊付金額5.1億元。

此外，依私校退場條例的規定，教育部應加派專案輔導學校的專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人。台東縣私立公東高工因財務惡化，4月被列入專案輔導名單，改善期限2年，教育部私校退場審議會今天通過加派董事及監察人名單，後續將派任這些董事及監察人，以強化專案輔導學校的治理。