王心凌宣布啟動全新巡演，甜美造型曝光。（天晴娛樂提供）

王心凌宣布啟動全新巡演，甜美造型曝光。（天晴娛樂提供）

「甜蜜天后」王心凌去年在《乘風破浪3》大放光彩，以C位之姿拿下總冠軍，不僅〈愛你〉經典重現掀起回憶殺，更締造「王心凌男孩、女孩」的超級效應與無數熱搜話題。今年是王心凌出道20周年，官方今（10）日正式宣布「王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站將於9月23、24日在台北小巨蛋登場。

王心凌將以最高規格的20周年全新製作，帶領大家進入她的全糖宇宙，好歌精選濃縮在一場聲光極致的精彩大秀。她一直堅持唱歌這條路，保持高度的熱情，她表示：「表演工作同時也是我的興趣，所以總能保持熱忱的初衷，做自己喜歡的事情，是我非常幸運的地方。」

在前導影片中，王心凌從地球甜到宇宙，再甜回大家心裡，用最甜的超能力，拯救缺糖的心靈，一起甜嗨這個世界！演唱會7月14日中午12：00於寬宏售票系統(kham.com.tw)萊爾富、OK便利商店開賣。

而王心凌因為《乘風破浪3》再創事業高峰，不但喚起許多6、7年級生的青春回憶，也擄獲新世代的少男少女，各方邀約不斷、品牌代言接力登場，粉絲們更是不斷敲碗新巡演與專輯，除了公布台北場次，其他城市也正在安排中。

「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站

演出日期： 9月23日(星期六) 19：30

9月24日(星期日) 18：00

演出地點：台北小巨蛋 (台北市松山區南京東路四段2號)

演出票價：4200／3880／3680／3480／2680／2280／1880／800

開賣時間： 7月13日(星期四)中午12：00-13：59 輝葉專區開賣

7月14日(星期五)中午12點 購票請洽寬宏售票系統https://kham.tw/t04aeMzv萊爾富、OK便利商店