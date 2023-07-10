中華職棒樂天啦啦隊人氣成員巫苡萱擁有天使臉蛋跟凹凸有致的身材，擔任助理主持人之外，也活躍於各大綜藝節目，人氣扶搖直上，最近巫苡萱與浩子等人飛往綠島出外景，在IG分享泳裝照的同時，玩起AI換臉，把浩子的臉部移植到自己身上，畫面曝光後，令網友超級震撼，直呼：「到底看了什麼東西？」

巫苡萱近日到綠島出外景，坦言無論是無敵海景、朝日溫泉、綠皮香蕉均讓她留下珍貴的回憶，並附上照片跟粉絲分享，只見戴著一頂圓帽的她，閉著眼睛、看上去十分享受，但往下一看，竟是阿翔打著赤膊、穿著泳褲的身體，而她的身體則合在浩子身上，對此，浩子打趣說：「靈魂交換的連續劇跟漫畫看多了～看過肉體交換的嗎？？」

星友看到後笑成一片，奎丁留言：「嗚嗚，我看到了什麼」，曲曲回應：「幹！我真的原地嚇掉耶！」，藍藍也大笑：「哈哈哈」，至於粉絲則寫下：「我說毫無違和感，會不會被打啊！？」，巫苡萱回覆：「會！我要扁你」，有人說：「一瞬間我想了一下覺得哪裡怪」，她也答道：「等等！這不需要想吧！」，見到有人吐槽：「這個AI換臉有點不到位啊」，她則答道：「簡易版不用錢？將就一下。」

巫苡萱現年36歲，有交往多年的男友，不過她強調想將重心放在工作，加上啦啦隊規定結婚就要退隊，因而推遲婚事，目前除了啦啦隊本業之外，還擁有直播主、Youtuber、美甲店老闆以及助理主持人的多重身分，進帳頗豐，去年在新莊區買下人生第一間房子，晉升有殼一族，令粉絲們很替她高興。