嘉義縣竹崎高中新建中央廚房工程「嘉饌崎坊」在校園建築景觀類獲2023建築園冶獎。（日衍建築師事務所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎高中新建中央廚房工程「嘉饌崎坊」在校園建築景觀類獲2023建築園冶獎。（日衍建築師事務所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎高中新建中央廚房工程「嘉饌崎坊」建築融入阿里山山林意象，大面窗戶設計搭配大地色外觀，就像網美餐廳般極具特色，連建築園冶獎評審實地訪視後也大力讚賞，近日傳來好消息，「嘉饌崎坊」在校園建築景觀類獲2023建築園冶獎。

竹崎高中校長蘇淵源表示，竹崎高中現有廚房使用已逾20年，經縣府向中央爭取經費，獲3500萬元補助建置中央廚房，由日衍建築師事務所建築師何鎮宇建築師規畫設計，甲南營造工程有限公司得標，預計112年度起正式為竹崎高中、沙坑國小師生提供優質午餐，供應人數可達1200人以上。

蘇淵源說，廚房設計風格簡約，與校舍整體和諧相容，並以HACCP食品安全管制精神規畫動線，廚房內同時設置食農教育場域，讓食農、生態、永續等環境友善課程得以落實推動，相信一棟富含美感與設計的學習新場域，會帶起校園景觀的美好質變，帶給學生更多美好的生活與學習體驗。

何鎮宇說，「嘉饌崎坊」建物利用基地高低落差，採融合竹崎阿里山山林意象，外觀以大地色為主要基調，一樓廊道以跳躍分割立面，表現山林序列幾何形象，外牆佐以大面窗戶設計及木質的圖樣點綴，表現出建築物的在地性與立體感。

甲南營造董事長陳韋志提到，建築師與學校的規畫在嘉義地區屬於非常罕見的設計，是一件非常具有挑戰性的校園公共建築新建案。感謝所有參與這件案子的長官與夥伴，讓它能夠順利完成。