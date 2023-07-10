彰化縣長王惠美也聞香而來，她說老闆張閔皓曾在花蓮當學徒，學成後返鄉透過計畫獲彰化青年創業補助30萬元，因此特別來鼓勵他，希望有更多年輕人能勇於追夢。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美表示，彰化青年創業能量不容小覷，截至目前為止縣府青年創業獎勵補助已經補助90餘位青年朋友，累積超過2700萬台幣。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

「美保咖哩」的咖哩醬別具特色，採用大量洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等新鮮蔬果作為基底，加入獨家研製的16種辛香料熬煮而成。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

位在彰化縣員林市南昌路巷弄內的「美保咖哩」，外型充滿日治昭和時期味道，濃濃的復古風情，搭配店內招牌的咖哩飯，吸引許多饕客，10日彰化縣長王惠美也聞香而來，她說老闆張閔皓曾在花蓮當學徒，學成後返鄉透過計畫獲彰化青年創業補助30萬元，因此特別來鼓勵他，希望有更多年輕人能勇於追夢。

王惠美表示，彰化青年創業能量不容小覷，截至目前為止縣府青年創業獎勵補助已經補助90餘位青年朋友，累積超過2700萬台幣，不少青年返鄉創業，讓「平凡變成不平凡」，更希望讓更多彰化品牌發光發熱。

王惠美說，張閔皓的「美保咖哩」隱身在員林影城商圈巷弄，店面獨樹一格，以日本昭和時期的復古風格為特色，獨特的風格是一間會令人想走進來的咖哩店，開業短短一年已成為排隊名店及網美打卡熱點。

王惠美還說，「美保咖哩」的咖哩醬別具特色，採用大量洋蔥、馬鈴薯、胡蘿蔔等新鮮蔬果作為基底，加入獨家研製的16種辛香料熬煮而成，嚐起來帶微辣感，其中米飯的部分選用彰化埤頭在地出產的好米，加上獨門的烹調秘訣，讓消費者感受富有層次感的味蕾饗宴。

張閔皓說，「美保咖哩」是他與女朋友共同創立的，感謝縣府的支持，青年創業非常辛苦，常會遇到資金不足的情形，一次，在與「幸福販賣所」老闆的聊天中，得知縣府有提供青創補助，也在今年初順利通過審核，拿到了30萬元的補助。

縣府青發處表示，凡設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請彰化縣青年創業獎勵補助，每人最高補助30萬元，讓彰化品牌繼續發光發熱，還有創業諮詢等專業協助，同時也持續提供補助活化老屋做為創業場域，以及「幸福圓夢創業貸款」，協助青年朋友在地深耕發展。