9日時網紅Cheap就在粉絲專頁發文痛批，有民眾在清民節掃墓時走在田間小路，結果卻被後方來車撞上受傷，沒想到幾個月之後卻收到桃園楊梅分局交通隊，依違反道交條例「無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通過」的500元罰單。而桃園市議員黃瓊慧在看過當時的影像後，今（10）日就在臉書上發文表示，將請交通大隊將此段影片及案發之前因後果，搭配當時的節日條件，移請「桃園市政府車輛行車事故鑑定會」進行更專業的鑑定，納入當時現場的道路條件進行評估，引發討論。

黃瓊慧10日在臉書上表示，「感謝Cheap告知，桃園在清明期間發生的這起車禍案件」。黃瓊慧經了解後指出，事發日期為4月5日清明節，狹窄的田間小路間停了滿滿要去掃墓的車輛；交通大隊告知在掃墓期間對於路邊停車他們會寬容一些，所以是以勸導為主。車禍事故發生的當下有報警，桃園楊梅分局王姓員警到場處理；事發後的30日內，駕駛者的保險公司申請「事故初判表」，所以才有後續被撞的葉先生被舉發的這張罰單，即行人違反道路交通處罰條例第78條第二項「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行」。

黃瓊慧認為，「在我看來是十分有爭議的一張罰單，因這張罰單忽視了當時路邊停滿車的情況、肇事車輛在鄉間小路未放慢速度還撞傷行人，居然是被撞的行人被開罰500元！」因此黃瓊慧也請交通大隊將此段影片及案發之前因後果，搭配當時的節日條件，移請「桃園市政府車輛行車事故鑑定會」進行更專業的鑑定，納入當時現場的道路條件進行評估。

最後黃瓊慧也強調，「應該要釐清鄉間小路的人行道應如何劃設？或所謂的靠邊通行的定義為何？非常感謝網友反映和cheap的提醒，讓我們有能夠協助的機會，也希望政府能更注重行人的路權」。