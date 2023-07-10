屏東縣長周春米10日表示，屏縣府為擴大高鐵延伸屏東六塊厝設站綜效，以高鐵站為中心，在縣府的爭取下，行政院也陸續加碼科技產業園區擴區、科學園區以及實驗中學等，再搭配縣府推動中的國際棒球場運動園區，未來，這個面積307公頃的高鐵特定區，以科技產業的發展，搭配高鐵建設，作為發展的兩大利基，將會是一個產業、生活、教育一體的新都心，科技人的新故鄉。

屏縣府指出，為了加速屏東高鐵站區的開發，在高鐵特定區的規劃與開發上創造了幾個全國首創的策略，首先是整個307.15公頃的高鐵特定區，在規劃上，以產業用地為主，共規劃137.73公頃的產業用地，為未來屏東產業升級做好準備。

其次是，同步開發，周邊重大建設先循非都市土地開發許可方式辦理，如屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區，已經分別於今年3月及5月動土，進入實質開發工程，運動休閒園區第一期也已經進入工程設計，實驗中學也預計於113年度開始招生，第一期校舍預計115年8月啟用。

屏縣府表示，為了保障私有地主權益，同時提升國有土地效益，都市計畫也採區段徵收及都市更新方式同步辦理。另外，縣府也同步啟動周邊道路聯外道路改善計畫，並配合特定區範圍道路作銜接，屏縣府期待在都市計畫報請內政部審議時，中央協力為未來特定區的發展先行建構完整體交通系統路網。

屏東縣政府城鄉發展處長李怡德表示，屏東高鐵特定區的各項重大建設，在中央與地方的協力下，皆以跟時間賽跑的態度全力以赴，屏東科學園區自111年1月3日，行政院核定籌設計畫後，只花1年4個月，即完成開發審議程序，屏東科技產業園區擴區則是1年11個月完成。

李怡德指出，屏縣府同步辦理特定區的規劃作業，都市計畫草案自112年3月30日到5月8日公開展覽40天完竣後，即於5月10日到6月初之間，緊鑼密鼓召開五次縣都委會專案小組審議，並於7月6日經縣都委會大會審議通過。後續將儘速提內政部都市計畫委員會審議，全力推動屏縣各項重大建設，加速大步向前。