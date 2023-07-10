今上午由大林鎮長許有疆、大林國中校長簡淑玲、縣議員江志明、吳思蓉、鎮民代表會謝明瑞等人一同參與啓用典禮。（大林鎮公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大林鎮公所補助大林國中，由校方開放游泳池供鎮民免費使用，今起正式上路。（大林鎮公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大林鎮立游泳池自2019年未開放營運，因游泳池設備老舊，面臨轉型，經大林鎮公所與擁有標準游泳池的大林國中洽談合作，經多次協商，決定以專案補助大林國中，由校方開放游泳池供鎮民免費使用，今起正式上路。

今上午由大林鎮長許有疆、大林國中校長簡淑玲、縣議員江志明、吳思蓉、鎮民代表會謝明瑞等人一同參與啓用典禮，宣告大中游泳池開放訊息，許有疆表示，由於鎮立游泳池多年未使用，年久失修、多項設備老舊、損壞，經評估修護成本高、成效不彰，之前游泳池委外廠商就是考量游泳池經營管理技術層面高，經營不符成本效益而退場。

許有疆說，本地大林國中設置標準游泳池，並開放提供鄰近學校申請游泳教學，一個鄉鎮有2座游泳池，資源重疊，使用者分散，造成資源的重複浪費，所以公所一方面朝鎮立游泳池活化轉型方向進行，另一方面與大林國中協商合作，讓民眾可以使用大中游泳池，最後決定以專案補助讓大中辦理大林鎮游泳運動。