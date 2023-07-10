大陸國家主席習近平10日在人民大會堂會見從2019年正式建交後，時隔4年來華正式訪問的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。雙方也共同宣佈，中國和索羅門群島正式建立新時代相互尊重、共同發展的「全面戰略夥伴關係」。

據新華社報導，習近平10日會見時表示，中國和太平洋島國都是開發中國家，應該在「南南合作」架構內加強互幫互助。而中國的太平洋島國政策秉持「四個充分尊重」。

習近平指出「四個充分尊重」，第一是「充分尊重島國主權和獨立」，堅持大小國家一律平等；二是「充分尊重島國意願」，堅持共商、共建、共享、共贏；三是「充分尊重島國民族文化傳統」，堅持和而不同、美美與共；四是「充分尊重島國聯合自強」，支持島國落實「藍色太平洋2050戰略」，為建設一個和平、和諧、安全、包容、繁榮的藍色太平洋作出貢獻。

索羅門群島政府8日發布聲明，蘇嘉瓦瑞將於9日至15日對中國進行正式訪問，期間兩國領導人將就雙邊關係、共同關心的國際和地區問題交換意見。蘇嘉瓦瑞還將赴江蘇、廣東參觀訪問。