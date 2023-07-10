中國汽車產業幾年來蓬勃發展，2022年出口超過德國成為世界第二，今年有望超越日本成為世界第一。但是即將大陸出口最強的車企並非一般人想像的特斯拉，而是大陸國產汽車品牌上海汽車集團。
據《快科技》報導，2023年上半年已過，大陸汽車企業也分別交出了半年成績，其中上汽集團發佈的資料顯示，1-6月份整車銷售207.2萬輛，其中2季度整車銷量118萬輛，較1季度增長32.5%。
上汽的快速成長尤其是源於海外市場貢獻較大，其中歐洲成為重要市場，MG（名爵）品牌上半年在歐洲銷量為11.5萬輛，同比增長達143%。上汽也是今年上半年大陸國產汽車出口的冠軍，上半年海外銷量53.3萬輛，較去年同期增長40%，全年有望達到120萬輛。
報導說，除上汽之外，奇瑞集團上半年海外銷量39.9萬輛，排名第2；長安集團上半年海外銷量17.74萬輛，排名第3，其中自主品牌海外銷量11.6萬輛。在外國知名度相當高的比亞迪也在迅速追趕，上半年出口累計銷量達到7.43萬輛，超過了去年全年5.36萬輛的出口量。
報導指出，今年大陸汽車出口在1季度已超過了日本，成為世界第一，1-5月份出口175.8萬輛，同比大漲81.5%，今年全年出口量奪下世界冠幾乎是十拿九穩的事。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。