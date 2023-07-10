詐騙猖獗，尤其假冒名人騙投資的「假投資」詐騙，近幾年大舉爆發，去年全台詐欺財損73億，假投資就占37億。警政署在行政院打詐國家隊裡，除掃蕩詐欺集團，還負責「識詐」宣導。連月來，警政署邀百工百業的意見領袖，拍攝識詐宣導片，希望將反詐觀念扎根社會各階層，全力降低詐騙被害。知名易經命理風水開運學家蔡上機也幫刑事局拍攝反詐宣導，他提醒：「說保證絕對獲利的，都是詐騙！」

蔡上機替刑事局拍攝4分多鐘「防詐時尚秀」宣導片，他說，詐騙就像病毒一樣，充斥在我們生活空間，利用手機電話網路簡訊媒體各種平台，鋪天蓋地，一不小心就成為詐騙的受害者。

他表示，截至目前為止，根據統計，詐騙的第一名，就是假投資、真詐騙，由於近年通貨膨脹，高房價高物價，薪資所得，永遠跟不上高指數，大家都希望能利用最簡單投資理財的方法來增加收入。或者根本戶頭沒有錢，當然也想要擁有財富，或者退休了，希望有額外收入來讓退休有更好生活。

他說，大家都知道，人不理財財不理人，所以用投資理財的方法，增加財富讓財富自由，是最好的渠道。但詐騙集團就抓著人性的弱點跟慾望，利用人的貪婪，告訴你投資理財可以穩賺不賠，可以投資一塊錢，賺十塊錢這樣的概念，為此設計各種套路跟話術，誘人入甕，再來宰割，詐騙錢財。

他分析，詐騙集團要能騙錢，首先要取得被害人信任，所以往往會盜用電視網路媒體平台上的名人，具有公信力背景的主持人公眾人物，乃至於投資理財的學者專家等，把盜用來的相片跟姓名，在詐騙的網路媒體平台上播送，然後告訴被害人，這些名人有什麼內線消息，或者有什麼飆股，跟了之後就會發大財。

他強調，什麼投資理財穩賺不賠，投資一塊錢，可以賺十塊錢的概念的投資配套，全都是謊言，都是套路跟話術。且詐騙集團會不斷進化跟演化，設計更多精細巧妙的詐騙手法，但不管再怎麼設計，都離不開人性的兩個弱點，也就是貪婪跟恐懼，這兩個死穴。

他呼籲，只要不貪婪不恐懼，就不會成為詐騙集團手中跟嘴巴的那一塊肉，總而言之，投資理財一定有風險，有賺有賠，任何高獲利，一定存在高風險。他說，自己在股市打滾了30幾年，有成功、失敗，有賺錢、虧錢，自己要去承擔投資理財的任何風險，所以投資理財這條路，沒有那種零風險，沒有穩賺不賠。

他也強調，投資一定要慎選正常的管道，如果已經被騙，千萬不要再拿第二筆錢進去，想要救回第一筆錢，這樣只會被越騙越多，就像滾雪球一樣被連環騙。

他感嘆，這疫情這兩三年來，許多人經濟跟生活陷入困境，希望能從最簡單的理財跟理財，來增加收入，卻踏入詐騙陷阱。事實上，詐騙集團所會詐騙的對象，不分男女老少，也不分地區職業種族跟宗教，大家一定要提高警覺，有任何詐騙的問題，可以撥打165反詐騙諮詢專線。

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