且相較於按次付費隨選視訊（transactional video-on-demand），台灣人仍較偏好訂閱制隨選視訊（SVOD），可望貢獻台灣整體OTT影音營收逾99％。 資誠聯合會計師事務所10日發布「2023全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告」，預估2023年台灣娛樂暨媒體業營收預估將年增4.1％，未來五年則將以3.1％的年複合成長率，到2027年成長至217億美元。

未來五年成長最強勁的E&M產業，資誠的報告中指出，包括電影（年複合成長率10.6）、OTT影音（7.1％）、網路廣告（5.7％）、音樂與廣播（4.9％）、電玩遊戲與電競（4.8％）、家外廣告（3.4％）。

其中，電影市場復甦，主要是受益於防疫措施陸續鬆綁帶動觀眾回籠，也驅動台灣2022年電影票房收入年增15.8％到1.96億美元；未來五年，預估台灣整體電影票房收入將以10.6％的年複合成長率成長至2027年的3.24億美元，但仍略低於疫情爆發前2019年的3.48億美元。

2022年台灣成長最快的E&M產業為OTT影音（營收年增51.5％）、電影（15.8％）、音樂與廣播（14.8％）、家外廣告（14.1％）和B2B中介媒體（13.3％）。資誠表示，台灣OTT影音市場近年成長強勁，營收於2022年達到18億美元，與2019年的6.27億美元相比幾乎翻了3倍，主要是受益於疫情期間訂戶對串流服務的需求大增。

2022年台灣規模最大的E&M產業為網際網路服務，占整體E&M營收31.5％，其中又以行動上網服務為主要成長引擎；其他依序為電玩遊戲與電競18％、網路廣告15.1％、傳統電視14.6％及OTT影音9.1％，五大E&M產業合計貢獻台灣整體E&M營收近9成。