精準健康已成生醫產業發展趨勢，台灣精準醫療產業協會10日發表「2023精準健康產業政策白皮書」，提出精準健康優化醫療配置、次世代基因定序（NGS）檢測納入健保給付、推動大型群體基因體定序（population sequencing）計劃等五大政策建議，力盼產業能快速與國際接軌。

行政院副院長鄭文燦表示，人口老化、精準醫療更顯重要。白皮書中提及的項目，包含研擬相關法規、保護個資、推動健康大數據發展並兼顧醫學倫理，政府都已著手規畫。期待未來可導入最新科技，持續推動生醫、精準醫療等攸關患者權益方案，保障病人獲得最優治療權益、獲得妥善照顧，完善臺灣產業生態系，成為國人精準健康支柱。

台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙致詞時表示，精準健康發展更需仰賴大量數據才能實現，台灣目前已經有了數位、AI、半導體科技等「護國神山」，如善用科技優勢並結合生醫產業發展環境，推動更具前瞻性的大型群體基因定序計畫，找出國人罹病風險因素及對應基因，將可治病於未病、打造另一座護國神山。

目前民眾對精準醫療的概念仍較薄弱，如政府可透過大規模衛教，落實大型群體基因體計畫，就能打造全民基因定序資料庫，有利提升全體國民精準健康；而每個癌症病人應該一生有做一次全方位基因檢測的機會，目前日本、韓國都有給付或部分負擔，如台灣推動類似方案，不僅可讓罹癌患者能得到更精確的醫療照顧，其檢測資料也可以獲得相關數據，成為台灣精準醫療的基石。

現任理事長蔡政憲指出，精準醫療可以較過去更全面分析個別癌症病患基因變異的相互關係，透過生物訊息與臨床數據的綜合分析，找到「對症下藥」的最佳解方。除了優化醫療資源配置、提高精準健康的可近性；也需要落實精準醫療NGS檢測，才有機會提升整體社會健康與病人治療成效。

徵詢產、官、學、研、醫、病六大領域專家意見出爐的「2023精準健康產業政策白皮書」，10日提出以精準健康優化醫療配置、次世代基因定序(NGS)檢測納入健保給付、推動大型群體基因體定序計劃、優化醫療機構申請實驗室開發檢測(LDTs)、打造健康大數據永續基礎等五大政策建議方向，期待政府與產業一同開拓精準健康下一步。