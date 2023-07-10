俄羅斯總統普丁於6月29日會見了俄僱傭兵集團「瓦格納」首領普里格津，即瓦格納發動兵變的五天後。

據《路透》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫周一（7月10日）告訴記者，普丁邀請了包括普里格津和瓦格納部隊指揮官在內的35人參加會議，會議持續了三個小時。他稱，普里格津告訴普丁，瓦格納是他的士兵，將繼續為他而戰。

普里格津6月23日帶領瓦格納軍團發動兵變，占領俄羅斯南部羅斯托夫市的軍事總部，然而，兵變在24小時後戲劇性落幕。在白羅斯總統魯卡申顆的調解下，這場危機得以化解。普里格津較早前稱，發動兵變不為推翻政府，而是為了向俄軍和俄防長在烏克蘭錯誤和不專業的行為討回公道。

在與俄羅斯達成的和解協議下，普里格津被允許流放到白俄羅斯，但魯卡申柯上周稱，普里格津已返回俄羅斯，瓦格納士兵也還未接受遷移白俄羅斯的提議。

另外，克宮說，烏克蘭加入北約軍事聯盟，將對歐洲的安全架構產生非常不利的後果。俄羅斯將視為威脅，嚴厲以待。