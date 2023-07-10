高雄60歲黃姓婦女日前以裝修款為由，到銀行匯款11萬7000元，行員起疑報警。警方獲報到場，黃婦才坦承，近期透過臉書認識專職代購女網友「Mika」，對方聲稱代購勞力士、卡地亞精品錶輕鬆獲利，黃婦誤信為真，在Mika指示下到銀行匯款，她還特別提醒要用「裝修款」瞞騙行員，所幸行員未上當，與員警一同勸阻，成功保住黃婦養老金。

7日上午11時許，黃婦前往三民區明誠三路某銀行，向行員表示要匯款11萬7000元裝修款到指定帳戶，而行員進一步詢問裝修細節時，黃婦卻回答支支吾吾，並神情緊張，行員見狀立即報警求助。

三民二分局鼎金派出所員警獲報到場，黃婦才坦承，近期在臉書上認識專門在從事代購女網友Mika，她向黃婦表示，近日要到國外代購勞力士、卡地亞、歐米茄等精品錶，帶回台灣賺差價，但需先部分訂金才能帶回，黃婦聽聞後誤信為真，進一步與Mika聯繫，對方稱要先付11萬7000元訂金並提供帳戶，也不忘叮嚀黃婦遇到行員提問時，務必回答是裝修款項。

員警向黃婦告知此為詐騙集團典型的「假投資」手法，黃婦聽聞後才驚覺遭騙並取消匯款，心有餘悸地感謝員警、行員的幫忙，才能保住自己辛苦存下的積蓄。