宏致電子（3605）10日下午召開董事會，表示為因應市場環境變動及公司未來成長發展需要，持續提升競爭力與營運綜效，就人事做了全新的布局，除原總經理楊宗霖升任集團研發運營長外，也決議委請黃添富出任總經理。

有鑑於未來科技變化及新產品發展快速，更需要專注於新產品創新研發，宏致也跟進啟動新的人事變革，宏致董事長袁万丁表示，新出任總經理的黃添富，於工研院服務30年，將帶領宏致團隊推動各項重要研究計畫以及參與多項前瞻技術專案，未來將借重在工研院的技術專業知識及管理經驗，同時整合近幾年併購各事業群間之組織與運作，強化綜效顯現。

至於原總經理楊宗霖已於宏致服務近20年，於研發、行銷業務及生產製造等領域具備豐富經驗，整合集團各事業群間之技術發展與產品藍圖，引領各事業群達成目標，未來將運用楊宗霖研發運營長豐富的行銷業務及研發經驗，帶領集團深耕研發技術，專注國際客戶技術及產品發展，持續突破與創新。

袁万丁表示表示，未來宏致電子將持續以務實的態度，以新的組織架構審慎面對未來的挑戰，以期爭取更多國內外客戶的肯定與信賴，期許未來逐步成為連接產業（Connectivity）的領導品牌。