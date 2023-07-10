警扮尋芳客加LINE「選妃」！「膚白秘書」初下海、馬伕也栽了。(警方提供)

北市內湖分局康樂派出所員警日前執行網路巡邏，發現色情應召業者於網路論壇張貼LINE ID，並提供班表讓尋芳客「選妃」，警方喬裝成男客蒐證，以5千元約到號稱初次下海「膚白秘書」，並當場查獲黃姓應召女子及王姓馬伕，全案依妨害風化罪移送法辦。

警方調查，該應召業者於網路論壇張貼LINE ID供尋芳客加入好友後，每日張貼班表供尋芳客「選妃」，並以50分鐘1節、要價4千至2萬元不等價碼從事性交易。

警方經蒐證後，見時機成熟隨即規劃查緝行動，由警方假扮尋芳客，與應召業者談妥以5千元價碼進行性交易，當黃姓女子現身，警方立即表明身分盤查，並於附近查獲開車接送的馬伕王姓男子，全案詢後依涉嫌刑法妨害風化罪，移請士林地檢署偵辦，並持續擴大清查幕後應召集團共犯。

內湖分局表示，警方將持續加強取締應召站及性交易之不法行為，賡續執行「正俗專案」，展現掃蕩色情之鐵腕決心，以淨化治安，提供市民良好的生活環境。