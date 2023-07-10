俄羅斯16歲小將安德瑞娃在2023溫布頓止步女單16強。（美聯社）

年僅16歲的俄羅斯女網小將安德瑞娃（Mirra Andreeva），以資格賽黑馬之姿在2023溫布頓草地網球錦標賽刮起新勢力的旋風，不過她的溫網驚奇之旅10日劃下句點，在女單16強賽以6比3、6比7（4）、2比6遭大會第25種子、美國選手琪絲（Madison Keys）擊敗。

現年28歲的琪絲，生涯在四大賽女單最佳成績是2017年美國網球公開賽亞軍，溫布頓之前她在伊斯特本網球賽女單奪冠，包括伊斯特本6連勝及溫網目前4連勝，個人今年在草地賽季已經累積10連勝。2015年溫布頓琪絲也打進過8強，因此今年目前追平個人在溫網最好戰績，也是生涯第2度晉級到溫網女單8強。

安德瑞娃先前受訪時透露，瑞士退役名將費德勒是她最喜歡的球員，但2022年法網看到西班牙名將納德爾走出傷勢之苦奪冠，讓她覺得，納達爾在面對網球比賽時心態上的智慧，是她想仿效的好手，可惜這場比賽沒能在盤數領先時笑到最後。

第1盤開始安德瑞娃先被破發，陷入0比2落後，隨後連破帶保也連下2局追平局數，隨著比賽進行，安德瑞娃發揮得更好，琪絲則是非迫性失誤增加，該盤中後段安德瑞娃連續兩次破發，加上自己發球局都保住，連下4局先搶下1盤優勢。

第2盤安德瑞娃延續氣勢一口氣連下3局，加上首盤，跨盤打出連贏7局的高潮，第4局琪絲再度出現破發危機並辛苦保發，第7局再把握安德瑞娃一些不穩取得破發，隨後再保發，將局數追到4比4平手，雙方持續互保後6比6進入搶七，琪絲在搶七局初始取得3比0優勢，中段琪絲一度被逼成4比4平手，隨後連拿3分，7比4拿下搶七，也扳平盤數。

第3盤琪絲克服破發危機力保發球局，隨後安德瑞娃在自己的發球局面臨破發點後雙發失誤，接著琪絲再保發，局數上3比0領先優勢明顯，第7局安德瑞娃雖又一次逼出破發點但未能攻破，下一局自己的發球局還出現快摔倒時拍子甩出去被主審判定甩拍失分，讓琪絲出現賽末點，隨後安德瑞娃強勢發球得分，可惜下一分回擊出界，琪絲收下勝利，開心大吼慶祝。