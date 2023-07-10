向榮以人類異體脂肪來源間質幹細胞新藥ELIXCYTER進行治療膝骨關節炎第三期臨床試驗案，今年2月及3月分別獲得台灣TFDA及美國FDA核准執行，預計收治之受試者為單邊或雙邊膝關節退化為II-III級之分級者。

此項臨床案的第I/II期臨床試驗結果已於Stem Cell Research & Therapy, 30 Oct 2021 發表，其成效獲得矚目。

ELIXCYTER利多頻傳，除了在2021 年獲得國家級「藥物科技研究發展獎」藥品類第一名金質獎的肯定，為目前唯一獲得金質獎肯定的細胞新藥外，2022年也取得美國FDA的原料藥主檔案DMF（Drug Master File）登記申請核可。

除此之外，向榮另一個備受重視的治療慢性腎臟病第I/II期臨床案，已於2022年7月完成最後一位受試者收案，經一年追蹤觀察期後，將於7月進行解盲分析，後續將依據解盲結果規劃下一階段臨床。

此項治療慢性腎臟病臨床案第一期安全性結果，也已發表在 Journal of Cellular and Molecular Medicine, 12 April 2022。

向榮表示，除了異體細胞外，該公司也與國內各大醫院針對退化性關節炎及困難傷口合作自體細胞特管辦法的治療，目前特管辦法困難傷口已通過的醫院有新光醫院；退化性關節炎通過的醫院為林口長庚、雙和、三總、景美及高雄長庚醫院等。