福容桃園機捷A8店「帶著小笛去旅行」住房專案與「Deseno笛森諾」合作，住房即贈要價近萬元的精品行李箱。（福容大飯店提供）

「江東宴」系列菜式中，口味清爽的「茶油甘露佐牛肉」透過浸熟讓牛肉口感更滑潤。（福容大飯店提供）

「江東煎釀豆腐」是道考驗廚藝的功夫菜，嚐鮮價300元加1成，頗為超值。（福容大飯店提供）

福容機捷A8店「田園咖啡廳」推出「南洋叻淘淘」東南亞美食主題季，迎戰高溫酷夏。（福容大飯店提供）

正值暑假旅遊旺季，鄰近桃機的福容大飯店桃園機捷A8店推出住房優惠，搶攻疫後旅遊商機。福容機捷A8店鎖定闔家出遊或出國大肆血拼的旅客，特別與「Deseno笛森諾」合作推出「帶著小笛去旅行」住房專案；7月起入住專案房型即贈要價近萬元的29吋精品行李箱。另外，館內的「福粵樓」與「田園咖啡廳」分別推出融合經典菜式的「江東宴」及酸辣有勁的「南洋叻淘淘」主題美食，後者更祭出指定時間用餐，第2人享半價優惠，讓客人省荷包吃好料。

福容機捷A8店「帶著小笛去旅行」住房專案新登場，這是飯店與精品等級的時尚行李箱品牌「Deseno笛森諾」異業合作，12月29日前入住此專案，即加贈價值9420元的「笛森諾」9吋尊爵傳奇行李箱1個，再加碼送餐飲8折券，可享福容機捷A8店內3間餐廳最高500元的折抵優惠。專案住房每晚8999元起。

飯店為了讓客人出遊更添便利，貼心提供入住時即可現場提取行李箱贈品，讓旅客不論是出入境銜接搭機或暑假闔家出遊，也不用擔心東西買太多，行李箱太小裝不下，或行李箱老舊，通關拖運怕有破損。

餐飲方面，館內的新潮味粵菜餐廳「福粵樓」，打破一般粵菜重口味的傳統印象，因應炎炎夏日，特別推出以原味清爽著稱的「江東宴」，包含「茶油甘露佐牛肉」、「老菜脯浸文昌雞」、「江東煎釀豆腐」、「三蔥生抽蝦」4道新品。中餐廚房主廚周仁祥說明：「『江東菜』源於廣東東江流域，又稱『東江菜』，與『廣府菜』、『潮汕菜』，並列廣東三大菜系。因地理位置兼具濃濃客家菜元素，慣用煮、煲、蒸等料理方式。」近年因健康意識抬頭，興起一波新「江東菜」風潮，講究以湯提鮮，減少調味佐料，強調原汁原味、清爽無負擔，適合夏天享用。

「江東宴」系列菜色中，「茶油甘露佐牛肉」及「老菜脯浸文昌雞」運用類似西式低溫舒肥烹調法，讓肉品慢慢浸熟，保持肉質水份；「老菜脯浸文昌雞」在浸熟過程中吸飽30年老菜脯湯頭香氣，牛肉也透過浸泡於茶油甘露以增添潤滑口感。「江東宴」限期供應至8月31日止，4道菜色價格落在300至680元不等，「享福卡」會員可享88折優惠。

此外，館內的「田園咖啡廳」將從7月15日起至10月14日，推出「南洋叻淘淘」全新主題，以酸辣帶勁的南洋美食迎戰高溫酷夏。「南洋叻淘淘」菜色橫跨東南亞數國，吃得到越南牛肉河粉與甘蔗蝦、新加坡辣炒螃蟹、泰式月亮煎餅、檸檬魚及炸榴槤等經典美食；主廚江賜偉更準備台灣較少見的馬來西亞柔佛州庶民小吃「烏達」(Otak-Otak)，讓饕客嚐鮮。江賜偉補充「烏達」是一種外型似長條狀粽子，內餡包入魚肉泥及辣椒、黃薑粉等多種香料，用當地亞達葉包覆，蒸烤後即可食用。而為了搭配香辣美食，主廚也特別準備了摩摩喳喳、班蘭葉茶、泰式奶茶、香蘭葉蛋糕、香蕉煎餅及榴槤冰棒，讓顧客享受消暑快感。

針對「享福卡」會員，每周一至周四晚餐時段，「田園咖啡廳」祭出「兩人同行，第二人享半價」優惠。原價每人1180元，符合優惠資格者，兩人同行現省近600元，須另加原價1成服務費。