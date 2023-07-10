詹孟恭表示，逸達柳菩林前列腺癌新劑型新藥42毫 克6個月緩釋針劑型 CAMCEVI，自去年4月在美國上市銷售，權利金是每季結算，並與當季最後一個月（即3,6,9,12月）營收合併公告；為提升資訊揭露的即時性與透明度，逸達在取得授權夥伴的同意後，除按季揭露權利金外，另按月揭露其美國終端市場的銷售量。
該新藥美國終端市場月銷量自今年3月起進入快速成長期，並已連續四個月創歷史單月銷量新高。甫公布第二季CAMCEVI銷售權利金3,702萬元，更是較前一季大幅成長124％，亦有助於整體營收毛利率的提升。
依美國聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS）公布最新數據，CAMCEVI 42 mg（J1952）之醫療保險給付上限，仍持續為其他既有類似產品（J9217）的三倍。
另外，MMP-12抑制劑亦傳來好消息，FP-025（aderamastat）用於過敏性氣喘之臨床結果摘要，甫獲歐洲呼吸學會通知，獲選於其9月國際年會進行口頭報告（oral presentation）。
而FP-020（FP-025後續化合物）用於結節病（sarcoidosis）動物模型數據海報，亦獲得WASOG 2023所頒發最佳海報獎 。
詹孟恭表示，逸達正積極進行MMP-12抑制劑授權洽談，預計於2024年完成，屆時逸達的營收將從既有CAMCEVI成長動能再向上提升。
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