農科園區表示，六大產業中，以天然物加值產業最蓬勃發展，營業額合計占全園區約40％。國內多家食品生技大廠不論是擴增產能、投入新產品研發或進行上下游垂直整合，都選擇進駐農科園區加碼投資。

譬如以肉品加工聞名的台灣農畜產公司、專業生產拉麵及高湯調味醬料的台灣有明食品公司、「一家烤肉萬家香」令人琅琅上口的萬家香醬園公司、以傳香飯糰遍布臺灣大街小巷並獨創冷凍熟飯外銷的魔米國際公司，以及業務用巧克力專業製造商妙見食品公司等。

廠房正在興建中的則有安心食品服務公司（MOS摩斯漢堡），為縮短產地製程與運輸距離，強化從產地到產線及工廠出貨的食安與品保管控，逾1萬坪的農科園區新廠正順利興建中。

還有深耕冷凍調理食品領域、家戶喻曉的冷凍食品標竿企業桂冠實業公司，斥資新台幣15億元正在農科園區新建廠房，並規劃導入最新智慧化食品製程及設備，將逐步擴大國內外市場版圖。

目前共有114家農業生技企業進駐，形成農業科技加值六大產業聚落（天然物加值、農業資材、水產養殖、禽畜生技、生技研發服務及農業環控設施），帶動投資金額達新台幣147億元以上，創造約2,700名就業人口數。

園區既有233公頃基地廠商進駐幾近滿檔後，為因應產業聚落成長所帶動的建廠土地需求，農科園區已再完成165公頃擴充基地之開發，園區總面積近400公頃，並已適當分割為方正完整之建廠坵塊，預計可容納企業進駐投資設廠之總家數達180家以上，加上與園區外的上下游供應鏈廠商串聯，發揮產業群聚效應。