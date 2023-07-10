正妹洗菜（本名：王宇君）因外型神似哈薩克女子排球選手莎賓娜，因此有「台版莎賓娜」之稱，大學時曾是籃球校隊，近年在《全明星運動會》第2季中表現亮眼，擁有甜美嗓音的她也推出單曲，目前活躍於校園活動表演；近日她在社群平臺透露身體出了狀況，開刀後的現況令許多粉絲擔心。

洗菜昨（10）日在限時動態曬出病床照，寫道：「開刀完看到手機五百多則地訊息加油，好感動喔，謝謝你們都給我力量」，她表示肚子傷口有點痛，身體也沒什麼力氣，復原之路很漫長，不過手術很順利，她直言「真的謝謝大家的關心，照顧好自己很重要，祝福每個人都健健康康的！」，洗菜透露子宮長了12公分的肌瘤，所以開刀移除，「我做的是達文西手術，傷口復原大概要一個月以上」，她也溫暖表示如果女生有相關問題可以問她，認為可以的話最好去健康檢查，也說身體是很誠實的。

洗菜近日住院開刀。（圖／jumi0118 Instagram）

手術後，洗菜宣佈可以出院了，她喊話：「努力復原，希望可以快快回到球場上，我要打籃球！祝福我們每一個人都要健健康康的」，明星好友王陽明、阿樂、許維芳、琳妲、房思瑜、路嘉欣等人都祝福她早日康復。有粉絲認為即使住院洗菜也很可愛「想不到住院還可以像可愛小精靈」、「 等妳強勢回歸」、「請不要著急會去打籃球！要慢慢完全復原，小心啦！」、「整間醫院最可愛的病人」、「等女明星強勢回歸啊」。