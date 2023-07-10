由於台灣東南方低壓水氣影響，明（11）日東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區及中南部地區有局部較大雨勢發生的機率。氣象局表示，周三至周五（12日至14日）有水氣從台灣東方海面不定時移入。

氣象局分析降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天環境為東南風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中各地山區及中南部地區有局部較大雨勢發生的機率，明晨至上午西南風與陸風輻合作用，中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨；溫度方面，未下雨時各地依舊炎熱，高溫普遍可以來到32到35度，其中又以高、屏及花蓮有出現局部36度高溫的機率，中午前後紫外線指數可達過量至危險級。

氣象局預測明天高溫位置。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三至周五環境以偏東至東南風為主，水氣從台灣東方海面不定時移入，迎風面東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，周三午後中部地區亦有局部短暫雷陣雨。

周六、下周日（15日、16日）環境以偏東風為主，迎風面東半部地區及恆春半島受台灣南方低壓帶水氣移入影響，不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下周一（17日）水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，大台北及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。