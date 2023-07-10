宜特6月合併營收約為3.37億元，較上月增加0.20％，較去年同期增加6.12％，累計今年上半年合併營收19.54億元，年增9.44％。

宜特表示，營收連兩個月創新高，來自於先進製程、先進封裝、車用電子、人工智慧(AI)、5G、HPC、等帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求。特別在電動車與人工智慧（AI）需求蓬勃發展下，帶動宜特營運進入一個快速成長期。

展望後市，宜特表示，該公司憑藉著在可靠度驗證（Reliability Verification, RA）、故障分析（Failure Analysis, FA）、材料分析（Material Analysis, MA）、訊號測試（Signal Integrity）的領先地位，宜特科技將走在時代的前端，以更快的速度協助客戶進行研發，創造更大的價值。宜特科技將堅持「產品研發最佳助攻員」、「品質把關最佳防守員」的企業核心價值，與全球電子產業客戶攜手，對於下半年的營運可期。