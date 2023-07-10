勞動部今(10)日對全國營造工地同步執行勞動檢查計畫，分別對北、中、南地區重大公共工程同步展開勞檢。初步統計，本次全國同步勞檢共27工地，計違反125項、罰鍰新台幣310萬元，其中11個工地查有立即危害之處予以局部停工處分。

勞動部許銘春部長今日率領職安署會同交通部人員，前往淡江大橋新建工程工地實施聯合檢查，針對夏季期間營造工地易發生的熱衰竭、中暑、墜落、感電及火災等危害加強實施檢查。

許銘春表示，淡江大橋新建工程屬國家重大交通建設計畫，因工程規模龐大、工項複雜、專業分工繁瑣及施工期間長等因素，施工風險較其他營造工程高，尤其目前正值炎夏季節，工地又位於淡水河口施工，勞工於烈日下曝曬容易引起熱危害，若工地安全設施不完善，發生職災的機率將提高。

許銘春指出，本次淡江大橋勞檢的優點，主要是工地便道動線規劃設置完善，以及以空拍機進行安全衛生的監視，最後就是自動化風力監測來避免吊掛風險危害。

缺失的部分，許銘春指出，主要是有違反墜落危害3項、違反物體飛落危害2項，以及違反穿刺危害2項，這些部分已要求停工罰鍰並改善，「處分不是目的，改善才是重點」。

許銘春說，近日氣溫飆升，特別提醒全國營造業雇主必須做好工地各項安全衛生設施及管理之外，應再留意高氣溫環境的危害風險，確實採取危害預防措施，包括提供勞工降溫、遮陽設施、適當飲料或食鹽水及調整作業時間等。