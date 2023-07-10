有媒體近日報導美國要求我「軍醫局預醫所研發生物戰劑」，並興建P4實驗室（生物安全第4級實驗室），引發熱議。粉專「興趣使然的路人」指出，2003年美國前總統小布希發起伊拉克戰爭的藉口，就是伊拉克擁有大規模殺傷性武器（WMD），發展此類武器恐引發台海危機。但據報導揭露的祕密會議紀錄顯示，是美國的要求，蔡總統非常重視，國防部已完成規畫，會議裁示向府反映軍方態度，府方未下令停止研發生物戰劑。

興趣使然的路人提到，根據媒體「美促我研發生物戰劑？國防部否認」一文報導稱：根據2022年6月23日祕密會議的會議紀錄顯示，國防部代表說，依據美國要求我國研發生物戰劑能力，規畫設置新建生物安全第四等級實驗室（P四），國防部已完成規畫，美方將派員協助審查規畫案，國防部將繼續執行管制辦理。會議主席告訴在場官員，P四實驗室與發展無人機是美國的要求，蔡總統非常重視，請國防部必須依進度管制執行。

「這次有會議記錄耶…這件事情如果是真的，那應該就是近期最嚴重的新聞了。」興趣使然的路人強調，生物武器屬於大規模殺傷性武器（WMD），而2003年美國前總統小布希發起伊拉克戰爭的藉口，就是伊拉克擁有WMD（後來證明證人證據都是捏造的，伊拉克的WMD根本不存在）。

興趣使然的路人表示，不管是為了什麼原因，如果我們照著美方要求去研發生物戰劑，那等於是給了中共更多理由進攻台灣。而且當中共真的進攻之後，美國跟當時一起侵略伊拉克的英國、澳洲、波蘭等國家，也沒有任何立場來幫助台灣。台灣在聯合國眼中並不是一個獨立的國家，老共大可宣稱這是他們為了阻止中國內部的恐怖攻擊，才不得以進行的軍事介入。

「所以完全搞不懂為什麼小英大統領當初會答應人家？」興趣使然的路人舉該報導還稱「去年底縣市長選舉民進黨慘敗後，軍方立場轉趨保守。2023年1月的會議，國防部認為研發生物戰劑違反國際公約，不宜研發生物戰劑，會議裁示向總統府反映軍方態度，未下令停止研發生物戰劑。」

興趣使然的路人質疑：為什麼總統府竟然到現在還不願意停止這項計畫？

對此，國防部9日澄清，建置該實驗室目的是針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療。前行政院長蘇貞昌今(10日)則發文稱「這是假訊息」。