根據日前《美麗島電子報》公佈的最新2024總統大選民調中可以看到。若是以四腳督的狀況來看，結果顯示，民進黨參選人賴清德以33.3%領先居冠，民眾黨參選人柯文哲20.9%為第二，國民黨參選人侯友宜15.6%排第三，鴻海科技集團創辦人郭台銘則以15.4%墊後。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆10日就表示，「這一場選舉到目前為止，坦白講是『熱鬧有餘！精彩不足！』，全部都在內亂，所有這個非綠陣營自己在亂，也沒亂出一個頭緒出來」，引發討論。

游盈隆10日在政論節目《今天誰來沛》上表示，「長期以來我的調查，扣除10％不知道、沒意見、不表態的人，目前的社會氛圍，藍白加起來就是50％，綠的是40％，當你調查柯文哲、侯友宜、郭台銘的時候，他們加起來就是50％左右，分別為20％、15％、15％，就在自己的範圍裡面三分天下」。

游盈隆更說，「這一場選舉到目前為止，坦白講是『熱鬧有餘！精彩不足！』，全部都在內亂，所有這個非綠陣營自己在亂，也沒亂出一個頭緒出來」，游盈隆最後更擔憂，「再亂下去就是被選民唾棄，選總統都自己的圈子裡面搞，你不知道選民都在看你玩什麼把戲，這是很糟糕的一個狀況」。