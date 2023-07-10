兆豐銀行今年上半年財富管理業績表現亮眼，展望全年，財管手收可望成長2至3成，兆豐銀行舉辦年中「豐雲奪標盛宴」，由董事長雷仲達頒獎表揚財富管理團隊上半年績優的菁英經理人及理財同仁。

展望下半年全球金融市場回溫，兆豐銀行將加強財管2.0業務，擴大整體財管業務規模，今年度財管手收可望有2至3成的成長幅度，並有機會超越目標。

兆豐銀行提供高端、普惠、養老三大客群全方位的理財服務，其中財管2.0高資產客群已超越900戶，總管理資產AUM更逾新台幣1,300億元，居公股銀行第一名。有感於台灣即將邁入超高齡社會，亦不定期結合信託2.0舉辦與「退休主題」相關活動及投資論壇，推廣信託概念，全方位協助客戶規劃、保全及累積資產。

雷仲達表示，未來財富管理的策略，首先要深耕服務本行的高資產客戶，做好分群經營；其次要在完整而且多元的商品線基礎上，提升客戶數位化體驗；再來則要持續強化理財團隊戰力，並以客戶需求為服務導向。

兆豐銀行表示，多年來深耕財富管理業務，亦接連獲得國內外專業獎項的高度肯定，未來除了持續優化服務流程、提升客戶體驗，並精進系統功能、延攬及培育優秀人才，以建構堅強且專業的理財服務團隊，同時積極響應主管機關推動財管2.0及信託2.0計畫，並逐步導入ESG永續發展的經營理念，實現普惠金融的願景及價值。