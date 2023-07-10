美式賣場好市多不定時推出期限優惠，吸引不少會員選購。一位女子分享，上個周末她在好市多跟風買了一組特價的養樂多，由於有效期限只剩1天，她決定裝入冷凍袋當成冰品保存與食用，貼文曝光後讓不少網友直呼有共鳴。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多的養樂多上周末進行大特價，她跟風買了一組，不過若把養樂多直接放入冷凍區，既不方便食用，液體又會爆漿、讓瓶身變得黏黏的，因此原PO將養樂多打開裝入冷凍袋冰凍，「吃的當下讓我回憶起小時候的小美奶奶冰，真是幸福！」

對此，許多網友紛紛回應，「好聰明喔！只是這樣製造了好多垃圾袋，下次可以考慮用可重複使用的製冰棒（盒）就更好了！」、「好像母奶」、「不用冷凍袋啊，直接凍就好了，凍過的罐子很脆，我都邊撕邊吃」、「這是小時候的回憶」、「冷凍的超好吃，不過偶爾會被瓶子割到嘴唇」、「建議這樣太麻煩了，把它放進冰塊容器，喝的時候加上自己喜歡的飲品，那個口感很有層次的，假如要做成冰棒，還是要兌水，不然還是太甜」。

另外有不少人認為，原PO這樣會製造很多垃圾，「好不環保」、「感覺更是製造一堆垃圾…」、「這樣製造太多垃圾了吧」；但也有網友認為沒必要酸言酸語，「人家只是分享而已，一堆正義魔人說袋子不環保，買小罐不如買大罐吧啦吧啦，養樂多哪裡來的大罐？大罐叫比菲多，味道不一樣好嗎⋯袋子可以洗乾淨重複使用，人家只是分享而已，真的不用這樣這樣…」。