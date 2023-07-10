中國商務部最近宣佈對鎵、鍺原料與產品實施出口管制，再度引發中國未來可能限制其他原物料出口的擔憂，尤其是稀土。停產多年的美國加州Mountain Pass 稀土礦場近幾年接受政府補助重新生產後，在全球稀土產量已達到14%，面對此一市場競爭形勢變化，中國準備禁止出口一些稀土製磁技術加緊努力來捍衛主導地位，稀土的開採與加工技術將再次成為中美地緣政治競爭的焦點。

據《日經亞洲》報導，中國目前仍是全球最大的稀土生產國，去年的產品占全球產量的70%，而且還擁有世界上最大的儲量，總共有4400 萬噸稀土氧化物（REO）當量，是越南、巴西或俄羅斯的2倍，相比之下美國則處於弱勢。

2017年才恢復生產的美國加州Mountain Pass 礦場目前是全美正在生產的稀土礦場，它獲得美國政府的支持以及國防部的贊助，目的是重建在幾十年前被中國低成本生產奪走的市場，該公司已開始為日本住友等公司供貨。不過該公司第4大股東與主要客戶之一是中國資金支持的稀土企業，反映出美中關係的複雜

紐約投資銀行能源分析師錢德拉（Subash Chandra）表示，美國現在沒有任何一家公司能與Mountain Pass公司的稀士部門 MP Materials相提並論。近年開始恢復生產後，去年的稀土產量全球占比已達到14%，規模仍較小，其稀土儲量亦僅及中國5%。

美國稀土公司（USA Rare Earths）CEO施奈伯格（Tom Schneberger）指出，稀土沒那麼稀有，本身相當普遍，但困難的是匹配合適的技術，把它們變成可用的銷售產品， 並以成本效益做到這點。

報導說，根據美國能源部去年報告，中國擁有全球稀土約89%的分離能力，90%的精煉能力和 92%的全球磁鐵製造能力。面對美國振興稀土產業的舉措，中國也加緊努力來捍衛主導地位。今年 4 月，中國政府提議禁止出口一些稀土製磁技術。分析師警告，擴大稀土加工和製磁等各種要素的規模，將是巨大的技術挑戰。

目前MP Materials 正尋求深化國際供應網路，特別是在太平洋地區。今年 2 月該公司宣佈與日本住友集團建立夥伴關係，住友集團將成為 MP Materials 在中國的獨家經銷商，因為日本政府希望減少對中國依賴。

然而，商業和政治不確定性為稀土產業蒙上了陰影，並體現在價格的波動上，目前全球還有許多大量未開發的礦物，而技術進步增加供應和需求的不可預測性。

報導引述專家分析稱，單一的稀土供應鏈是有問題的，特別是在材料對成功至關重要的供應鏈中。即使Mountain Pass礦場恢復生機，他們也不認為美國能在短期內重新獲得稀土霸權，美國及其盟友想收復稀土產業失地，將長期面臨辛苦的開發過程。