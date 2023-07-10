2023安聯小小世界盃全國總決賽今年6月底圓滿落幕，本屆適逢大會10周年紀念加上新冠肺炎疫情趨緩，冠名贊助單位安聯人壽再度開放國外培訓名額，遴選出U15組冠軍和亞軍球隊共3位優秀球員，分別是龍興FC隊巴湃·嘎當·拉拉格斯、龍興FC隊吳國銓，以及建功高級中學CKSH黃隊林聖洋，將於8月31日到9月4日前往德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」，讓3位小球員直言超興奮。

安聯人壽總經理林順才表示：「這3位優秀球員將前往德國參加『安聯MoveNow足球小將夏令營』，期許球員們能夠見到世界的舞台，帶回更多寶貴的經驗。」

同時獲選本屆賽會金靴獎的林聖洋，得知能夠前往德國參加夏令營，他笑說：「真的沒有想到會是我可以去德國，很興奮也很期待！」林聖洋補充：「興奮的心情大過於緊張吧！因為台灣比較少能和外國球員同場競技的機會，去到德國很想見識歐洲和台灣球風還有風氣的不同，希望學到跑位、傳球等等的國外經驗給隊友，要先把我的基本功練好一點，不要漏氣才好。」

安聯小小世界盃也是林聖洋在國三最後一場由教練石俊傑帶領的比賽，建功高級中學CKSH黃隊的兩位教練石俊傑和韋聖心，都給予林聖洋肯定，認為林聖洋在國中年齡段的射門能力及身材的對抗性很不錯，只是較缺乏主動性，希望他到德國可以學習其他國外球員訓練時的心態、觀念，以及球場上的閱讀能力及新思維、團隊之間的相處模式等等，帶回來和隊友及教練分享。