「真人版蛇姬」林采緹外型亮麗、身材火辣，與前夫胡睿兒育有一子，今年4月被爆出與投資東山鴨頭店、海南雞飯的型男老闆晨泓軍熱戀，令許多粉絲替她開心。常上綜藝節目的她，最近上《11點熱吵店》談及生小孩後的私密處變化，也透露曾逼問男友行房感受，結果某次男友說了真話，令她相當受挫。

林采緹最近在節目坦言生過小孩後，身體紋路很難消掉、有黑色素沉澱的問題，甚至私密處外翻暗沉、裡面變很鬆弛，對此，她解釋當年是自然產，生下小孩時，私密處被撐大很多，就算拜託醫生縫緊一點，仍沒太大的作用。

林采緹坦言雖然男友沒抱怨過，但她非常在意，因此常去逼問男友：「你覺得生過之後的女生，真的有比較鬆嗎？」，雖然男友多會否認，但她仍會追問：「那跟沒有生過的比較起來呢？」，結果有次對方吐出6字：「沒比較沒傷害」，讓她當下很受挫，後來去做了醫美手術「G緊雷射」，卻僅讓外觀看上去較為澎潤，鬆緊度再也無法回到產前的狀態。

林采緹近來被《CTWANT》拍到與晨泓軍深夜共處一室，還相伴到澳門旅遊，對此，林采緹經紀人回應：「男生就是之前一直提到在觀察的對象，希望大家給予祝福，並保留一點點空間給他們」，而其實這段戀情早就有跡可循，2022年初林采緹發出裸背泡湯照，晨泓軍也發出類似場景的照片，8月情人節時，晨泓軍更甜蜜寫下：「Happy Valentine‘s Day情人節快樂」，令大家很羨慕。