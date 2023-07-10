新北市長侯友宜今（10）日澄清至少有三次要跟韓國瑜約見面，因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面，中廣董事長趙少康也透露侯當天就私底下跟韓說抱歉，韓也當場說沒事。對此，前台南市議員謝龍介證實並還原整個過程，坦言「那張椅子是我移開的，後來侯友宜把椅子喬正，就這樣」！

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今日上午出席台北寵物展，會前受訪被問及是否太晚像韓國瑜道歉，侯表示，上次在黃復興黨部聚會時，他當面跟韓國瑜說了抱歉，這段時間也多次用電話跟韓國瑜聊一聊，透過朋友的關係，至少有三次要跟韓國瑜約見面，因為韓國瑜臨時有事，就沒辦法見到面。

中廣董事長趙少康今也爆料，在日前黃復興黨部的餐會上，侯就已私底下跟韓說抱歉，韓也當場說沒事。

前台南市議員謝龍介今（10）日在《新聞大白話》坦言，7月1日黃復興這場，「我就站在韓國瑜右邊2公尺，那張椅子是我移開的！」因為韓國瑜起身要有空間，「所以我把椅子拉開，後來侯友宜把椅子喬正，就這樣」，「去樓下等的人是我，我去樓下等韓國瑜」。

前台南市議員謝龍介。（本報資料照片）

謝龍介證實，當天「侯確實跟我說」「剛在那裡，有跟他（韓）講了」，「我說沒關係，自然就好」。

謝龍介披露，4月16日有安排韓國瑜和侯友宜見面，韓要去接他，謝就說不然一起喝茶，因為那天要幫羅明才站台。後來因為韓國瑜另有行程，下午趕到來不及，變成4月16日晚上直接趕到羅明才的會場，所以錯過第一次會面。

第二次是約在雲林，韓國瑜說要請侯友宜吃飯，謝龍介說「我來請」，韓如果有來台北，在台北的餐廳，「我請，你們兩位都不至於不好意思」，這是第2次。

第3次約在雲林，尊重縣長安排，但沒有韓國瑜，「我覺得不好，我打給韓國瑜」，但那次是韓正好另有行程，後來再打電話，韓說要出國，29日才回來。

「29日回來韓打給我」，謝龍介說，「也沒人跟我說黃復興那場兩個人都會去」，是韓國瑜回來，5點44分打電話說回來了，且「後天會同框」，而7月2日有行程不能去，已經送花，也跟黃呂錦茹主委講過了。

謝龍介最後說，過程就是這樣！但政治嘛，大家希望看到，就來喬一下，釋懷以後，先安內才能攘外。