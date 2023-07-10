知名YouTuber「Joeman」以豐富頻道內容獲得大量關注，擁有254萬訂閱，在網路上擁有高知名度，他與實況主「妮婭Niya」年初公開戀情，兩人感情一度被唱衰，女方還被酸民攻擊，Joeman當時力挺女友，獲得外界看好，不料妮婭今（10）日卻突發文透露已經分手，回顧兩人過去曾一起拍片，當時Joeman就曾打預防針表示公開戀情會很慘。

Joeman今年2月8日曾和妮婭一起拍片，妮婭透露交往半年後兩人有討論要不要公開，Joeman當時說「如果要公開可能會很慘喔」，Joeman認為兩人知名度有落差，公開後妮婭卻要遭受大量的批評和檢視，可能會無法承受。當初公開戀情時，妮婭的外表和年齡遭受許多酸民攻擊，還有人酸妮婭是為了錢跟Joeman在一起，Joeman替她澄清「妮婭在認識我之前是對任何名牌不熟」，還是Joeman介紹品牌給她，而且妮婭也不背名牌包，是個不愛名牌的人，妮婭透露會怕背出去不見，性格很務實不虛榮。

（來源／影片取自Joeman YouTube，如遭刪除請見諒。）

其實妮婭比Joeman小7歲，雖然網上有許多酸民唱衰，也有很多人祝福Joeman和妮婭感情順利，沒想到今日兩人在社群平台發文宣布分手：「很遺憾的要跟大家說一聲，我跟Joeman已經分手了」，她提到兩人的感情將近三年，戀情結束她很難過，不過已經分手一陣子了，所以目前情緒是比較平穩的狀態，才能和大家公布，分手原因是兩人感情上的問題，曾以為只要努力和時間可以克服，年初會公開戀情也是認為會順利走下去，但隨著相處時間越長，會發現有些地方磨合了非常久還是沒有共識，「所以後來並不如預想的那樣穩定發展，我們對於感情的需求程度，想要的生活以及未來藍圖都有一定程度的落差，也漸漸發現這是很難改變的事情，所以這陣子討論了很久之後，決定不再耽誤彼此，還給彼此自由」，讓粉絲感到可惜。