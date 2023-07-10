知名YouTuber「Joeman」擁有高知名度，他與實況主「妮婭Niya」年初公開戀情，兩人感情曾被唱衰，女方還被酸民攻擊，Joeman當時力挺女友。不料妮婭今(10日)卻突發文透露已經分手，強調「我們對感情的需求程度有一定落差」。其實Joeman今年4月接受百靈果訪問時曾被逼問放閃議題，坦言妮婭會有不安全感，覺得他行情很好。Joeman則自虧在圈子裡論行情，他是生態鏈底層，主持人凱莉則說，還是要解決核心問題。

「這就是我說的原罪嘛，同性戀可以約砲，異性戀不行嘛！」當Joeman這麼說時，旁邊人搭腔說：你也可以啊，只是你女友會生氣而已。Joeman立刻對鏡頭喊聲「妮婭我不會，我愛妳！」凱莉又說「從你在社群媒體上放閃的程度，我覺得你一定有做對不起她的事情！（Joeman：沒有沒有！）你有點overcompress（過度壓抑）」凱莉說，像Ken跟女友就是活在自己的世界裡，「可是你是工作狂！」

（影片來源取自《百靈果News》若有移除請見諒）

Joeman表示，要認真說放閃，其實大部分是在妮婭那邊放閃，自己是比較害羞的那一個，然後女友都發了，還標註自己，他就會再發文。凱莉問，所以其實是有一點小困擾這樣？Joeman強調，也沒有到困擾，「我們有溝通，我們有溝通！其實我說實話，說實話，骨子裡，其實公開感情這件事情，我還是會害羞的，（凱莉：而且會有壓力）會有壓力、會害羞，而且我很清楚知道，一直放閃，然後靠著我的知名度，讓大家知道妮婭的話，其實妮婭也是會被罵的！」

「我很清楚了解！」Joeman提到「然後我的形象就是有錢嘛，炫富啊，大家可能也搞不清楚我的錢怎麼賺來的，大家可能就會想說，妮婭你可能就是為了錢，跟這種男生在一起？畢竟我的長相也是非主流嘛！妳不要嗯那麼快嘛！」凱莉說，妮婭蠻可愛的，所以落差有點大。

凱莉說「所以我不難判斷，她一定是真心的愛你！」Ken提到，前幾個禮拜約Joeman，妮婭也有一起出來，就覺得Joeman真的運氣超好。凱莉問，你這個工作狂，都不用相處嗎？Joeman強調「會會會，我們六日會放假，所以六日會相處。去京都不會，那是跟我媽，借企劃去玩一下！」

「講到放閃，我還在調適啦，因為我之前單身一陣子。如果你們覺得很閃的話，我很感謝！」Joeman直言，有一部分是妮婭她自己想發，自己就配合她。凱莉問，是不是沒有給人家安全感？Joeman說也有也有，自己是不會出入那些聲色場所。凱莉虧，所以要叫到家裡，所以才會買這麼多房子。Joeman說，妮婭會有不安全感，她覺得我行情很好，我就跟她講說，在我們圈子裡行情好的人，我大概是PR10！

Joeman說，以財力來講，可能自己比較高，但以行情來講，絕對在生態鏈的底層，「她不相信嘛，那沒關係，那她放閃，如果藉由這個行為，她會比較有安全感，那我很樂意啊！」凱莉說，通常沒有用，覺得這是兩個人的溝通跟做法，放閃只是一個做法，可是她認為要解決核心問題。