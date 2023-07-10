中國國家主席習近平10日下午在北京會見俄羅斯聯邦委員會（議會上院）主席馬特維延科（Valentina Matvienko）時表示，中俄都是世界大國，中方願繼續與俄方一道，推動建設繁榮穩定、公平公正的世界。馬特維延科回應稱，俄中全面戰略協作夥伴關係已經達到歷史最高水準，並繼續穩步發展。

央視新聞報導，習近平指出，主席女士是中國人民的老朋友。多年來，你積極致力於推動中俄關係發展，為深化兩國傳統友誼和各領域合作做出重要貢獻。今年3月，我對貴國進行國事訪問，與普丁總統深入交流，共同規劃了今後一個時期兩國關係發展藍圖。他強調，中俄都是世界大國，對人類發展進步肩負重要責任。中方願繼續與俄方一道，推動建設繁榮穩定、公平公正的世界。

馬特維延科說，我在出發之前和普丁總統進行了交談，他委託我向您轉達熱情的問候和良好祝願。俄羅斯各界對於發展兩國關係形成了廣泛的共識，俄中全面戰略協作夥伴關係，正如您所說的已經達到了歷史最高水準，並繼續穩步發展。

據新華社此前報導，應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，馬特維延科於9日至12日率團訪華，並出席大陸全國人大與俄羅斯聯邦會議合作委員會第8次會議。聯邦委員會主席是俄羅斯第三號人物，僅次於總統和總理。