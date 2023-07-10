台北科技大學資訊與財金管理系學生近日在營隊活動結束後，到市民大道上熱炒店消費，卻因為白飯不夠吃引爆爭議。就有網友好奇發問「吃熱炒店有什麼潛規則」，引起眾人討論，分享自身看法。

一名網友在PTT八卦板發文，列出自己認知上的熱炒店潛規則，包括免費白飯不能吃太多、不想喝酒就以開車為由拒絕酒促小姐，另外就是必點鳳梨蝦球及蚵仔料理，好奇「熱炒店還有什麼潛規則是我不知道的嗎？」

貼文引起熱議，許多人也分享經驗，「白飯最多一碗，一定要喝酒」、「點五更腸旺，白飯不能吃太多，飲料多開幾罐」、「人多可以多叫幾盤來吃吃看啊，一個人就外帶個炒飯」、「我家巷口說生意太好沒空炒飯炒麵，要就自己去盛白飯吃」、「小心敬酒糾紛，別隨便敬酒」、「別喝太晚，越晚越多+9出沒」、「亂七八糟的地方，小心一堆黑道流氓」。

還有人補充熱炒店必點菜色，「沒有五更腸旺，沒有炒空心菜，沒有三杯雞，別說你去吃熱炒好嗎」、「當然是蔥爆牛肉啊！一家快炒如何就看這道」、「我就問你的炒空心菜呢？」、「白斬雞也要點啊」。

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